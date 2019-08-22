Медведев поручил Минтруду оценить идею четырехдневной рабочей недели

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели. Это следует из перечня поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам июньского выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Поручение, о котором идет речь, датировано еще 22 июня, однако известно о нем стало только сейчас, пишут «Известия».

Как указано в документе, Минтруд должен проработать вопрос «введения в перспективе четырехдневной рабочей недели». Чиновники оценят последствия его влияния на экономику, включая производительность труда и социальную сферу. Работу следует провести совместно с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российским союзом промышленников и предпринимателей.

В пресс-службе правительства России оперативно не ответили на просьбу «Известий» раскрыть детали идеи. В частности, пока до конца неясно, как может измениться длительность рабочего времени. Действующая редакция Трудового кодекса подразумевает, что его «нормальная продолжительность» не может превышать 40 часов в неделю. Сейчас в большинстве организаций сотрудники трудятся по восемь часов с понедельника по пятницу. Если сократить только число дней, россиянам придется работать по 10 часов. При этом нельзя исключать вероятность того, что рассматриваются варианты четырехдневки по восемь часов или другие. Кроме того, неизвестно, какой день недели будет выбран в качестве дополнительного выходного.