В каком регионе самые высокооплачиваемые чиновники

Самые высокие зарплаты муниципальные чиновники получают в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а самые низкие — в Псковской области и Забайкальском крае, следует из данных Росстата, которые проанализировал РБК.

На Ямале и в ХМАО зарплаты в органах местного самоуправления выше всех в России как в абсолютных значениях, так и в сравнении со средней зарплатой по региону. В абсолютном выражении муниципальные чиновники в ЯНАО зарабатывают в семь раз больше, чем в Псковской области, — более 133 тыс. против 18 тыс. руб.

Росстат сравнивает зарплаты местных чиновников со средними по региону без учета малых предприятий. Однако если в зарплатах учесть малый бизнес, разрыв в этих 14 регионах в пользу чиновников окажется еще больше, так как зарплаты в малом бизнесе ниже

В 14 регионах из 85 муниципальный чиновник в среднем зарабатывает больше, чем средний местный житель. Такая ситуация сложилась, в частности, на Крайнем Севере, в Калининграде и Крыму.

Средняя зарплата чиновника муниципального уровня в ЯНАО составляет 133,5 тыс. руб. Это примерно на треть превышает среднюю зарплату сотрудников организаций в регионе (102 тыс. руб.).

Более чем на 10% зарплата чиновников превышает среднюю в регионе в Калининградской области (45,8 тыс. против 39,9 тыс.) и в Ненецком автономном округе (93,7 тыс. против 84,9 тыс.).

В столицах, как ни странно, ситуация другая. В Москве средняя зарплата муниципальных чиновников составляет 91,4 тыс. руб. Это на 13% меньше, чем средняя в городе (105 тыс.). В Санкт-Петербурге уровень зарплат местных госслужащих значительно уступает Москве — 56 тыс. руб. (и это на 20,6% меньше, чем средняя зарплата в городе).

Самые низкие зарплаты в относительном выражении у муниципалов в Псковской области — 18,1 тыс. руб. Они получают в среднем на 11 тыс. меньше (38%), чем остальные занятые жители региона. Такой же разрыв наблюдается в Забайкальском крае (26,9 тыс. руб. у госслужащих против 43,4 тыс. руб. на предприятиях).

Примерно на треть меньше, чем средний работник региона, зарабатывают сотрудники органов местного самоуправления в Кемеровской области, Хакасии, Смоленской, Амурской и Астраханской областях.