«Группа ГАЗ» может перейти на четырехдневную рабочую неделю

«Группа ГАЗ» с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года может перевести сотрудников на четырехдневную рабочую неделю из-за санкций и ухудшения ситуации на рынке.

«Ухудшение ситуации на рынке коммерческого транспорта, связанное с негативными макроэкономическими факторами, и последствия от ограничений производственной деятельности „Группы ГАЗ“ в связи с санкциями США могут привести к снижению производственных показателей и необходимости введения неполной рабочей недели на предприятиях группы. Это превентивная мера — при стабилизации ситуации на рынке она не будет введена, предприятия продолжат работать в обычном режиме. В случае реализации негативных прогнозов переход на режим неполного рабочего времени позволит избежать сокращений персонала на предприятиях и обеспечить стабильную загрузку производств», — сообщил ТАСС представитель компании.

По его словам, сотрудники уже уведомлены о возможном переходе предприятий на четырехдневную рабочую неделю. Зарплата работникам будет, соответственно, сокращена.

За семь месяцев 2019 года рынок легких коммерческих автомобилей сократился на 8%, по итогам этого года падение может усилиться до 15%.

Олег Дерипаска, владеющий контрольным пакетом акций «Группы ГАЗ» (65,56%), ранее заявил о возможном банкротстве и национализации «Группы ГАЗ» из-за санкций США, которые должны были вступить в силу в июле, позже срок был перенесен до 8 ноября. Бизнесмен уверен, что в этом случае у компании нет шансов выжить, так как многие поставщики и партнеры уже прекратили работу с заводом из-за риска вторичных санкций.

После заявления Дерипаски «Группа ГАЗ» попросила выделить ей 29,5 млрд рублей господдержки. Компания видит риски того, что во втором полугодии действие санкций США приведет к снижению производства на 40%, что в совокупности с растущей нагрузкой на оборотный капитал лишит компанию возможности обслуживать кредитный портфель. В «Группе ГАЗ» также поясняли, что речь идет не о прямой финансовой господдержке. Компания предлагала направить большую часть средств на поддержку госпотребителей техники группы, другую часть — на субсидирование процентной ставки по кредитам.