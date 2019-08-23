Россияне смогут возвращать купленные на AliExpress без объяснения причин

С сегодняшнего дня AliExpress запустил услугу безусловного возврата покупок из Китая для российских пользователей. Покупатели, которые сделают заказ на платформе, смогут вернуть товар без объяснения причин в течение двух недель после получения.

Россия стала первой страной за пределами Китая, для которой AliExpress ввел подобную услугу, передает РБК.

На первом этапе услуга будет распространяться на более чем 10 млн наиболее популярных товаров, далее — на весь ассортимент. Нельзя будет вернуть нижнее белье, сшитые на заказ свадебные платья, смартфоны и электронные компоненты для гаджетов.

Схема возврата такая:

В течение двух недель с момента получения товара покупатель должен открыть спор через службу поддержки платформы AliExpress и получить специальный код. Потом предъявить этот код надо вместе с товаром в отделении «Почты России». Деньги вернутся покупателю после доставки товара на склад AliExpress.