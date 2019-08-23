Акционерам стало сложнее узнать информацию друг о друге из реестра

Регистраторы смогут предоставлять акционерам ограниченную информацию о других акционерах их компании.

Такой указ президент России Владимир Путин подписал 15 августа, сообщают «Ведомости». Он вступил в силу со дня подписания.

По закону о рынке ценных бумаг акционеры, владеющие долей в 1% голосующих акций и более, могут запросить у регистратора, ведущего реестр акционеров компании, информацию о других акционерах: их имена или, в случае с юрлицами, названия и количество принадлежащих им акций.

Миноритарии используют это право, чтобы объединять усилия для участия в управлении компанией, рассказывает директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Management Денис Спирин: к примеру, набрав 2%, они смогут выдвинуть кандидата в совет директоров, а потом, объединившись еще с акционерами, набрать достаточно голосов, чтобы их кандидат прошел в совет. Однако в случае с очень крупными публичными компаниями, где миноритарии распылены, набрать даже 1% голосов им может быть крайне сложно, обращает внимание Спирин.

Теперь же регистратор сможет не предоставлять информацию об отдельных акционерах, если у эмитента этих бумаг есть право на ограниченное раскрытие информации, следует из указа. Для этого эмитент должен будет направить регистратору соответствующее уведомление, а тот — сообщить о них в ЦБ.

В апрельском постановлении правительства перечислены случаи, когда компании имеют право не раскрывать часть сведений, замечает старший юрист Herbert Smith Freehills Денис Морозов: например, если они находятся под санкциями, работают с гособоронзаказом или если эта информация может способствовать санкциям в отношении этих компаний.

«На практике теперь если у эмитента появится акционер, находящийся под санкциями, компания, чтобы избежать их в отношении себя, сможет направить регистратору уведомление, чтобы он не предоставлял сведения о таком акционере другим ее владельцам», — объясняет он.

Эксперты не видят проблемы для регистраторов в новых требованиях. Просто продолжается курс на закрытие корпоративной информации под разными предлогами, в данном случае — под предлогом санкций. Но международным принципам корпоративного управления «двадцатки», или Организации экономического сотрудничества и развития, он не соответствует, а значит, в перспективе снижает привлекательность вложений в акции российских компаний.