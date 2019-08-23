В большинстве регионов у бюджетников низкие зарплаты

Только четыре региона продолжили полностью выполнять майские указы о повышении зарплат бюджетников до средних по региону по итогам первой половины 2019 года. Это Ленинградская и Пензенская области, Алтайский край и Чеченская Республика.

Во всех остальных российских регионах целевые показатели не достигаются хотя бы по одной из 12 категорий бюджетников, пишет РБК, основываясь на данных Росстата.

Напомним, согласно майским указам от 2012 года к 2018 году средние зарплаты учителей в образовательных учреждениях разного уровня, социальных работников, младшего и среднего медперсонала должны были достичь 100% от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — 200%.

По итогам прошлого года только 16 регионов смогли обеспечить указанное соотношение по всем категориям работников. За первую половину 2019 года число таких регионов стало в четыре раза меньше.

В целом по стране уровень зарплат, предусмотренный майскими указами, не сохраняется для педагогов дошкольных организаций (86,7%) и дополнительного образования (92,9%), социальных работников (86,6%), а также для всех медицинских работников — врачей (197,8%), среднего (98,2%) и младшего медперсонала (88,8%).