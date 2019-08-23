В Германии отменят налог на поддержку бывшей ГДР

Правительство Германии решило преподнести подарок гражданам страны на 30-летний юбилей падения Берлинской стены.

Для подавляющего большинства из них будет отменен налог на воссоединение, иначе называемый «сбором солидарности». Этот налог сохранится после 2021 года только для небольшого процента зажиточных людей, пишут «Известия».

После того как первая эйфория от объединения Германии прошла, немцы осознали удручающие различия в экономике между ФРГ и ГДР. Средние зарплаты в Восточной Германии составляли едва ли треть от западных, инфраструктура на востоке находилась не в лучшем состоянии, а волна приватизации и закрытия производств привела к массовой безработице в бывшей ГДР и столь же массовому переселению людей в западные земли страны. После падения Берлинской стены только в период 1989–1992 годов с Востока на Запад уехало около миллиона человек.

Стало очевидно, что для выравнивания двух частей страны понадобятся колоссальные финансовые вливания. Однако в отличие от нынешней Германии, имеющей профицит бюджета, тогдашняя не располагала таким объемом свободных средств. Да и мировой кризис начала 1990-х, пусть и не такой суровый, как «Великая рецессия» 2008-го, осложнял финансовое положение. Было решено помочь ГДР на деньги западногерманских налогоплательщиков, и результатом политических дебатов стал «сбор солидарности» (Solidaritaetszuschlag).

Что представляет из себя этот налог? В первой версии 1991 года было установлено, что каждое германское домохозяйство будет платить 7,5% сверх своей ставки подоходного налога. Граждане, не подлежащие налогообложению из-за недостаточно высоких доходов, от этого сбора были освобождены. В 1995 году налог был пересмотрен, ставка сократилась до 5,5%. В таком виде он и дожил до наших дней.

Хотя изначально немцы со вздохом приняли этот сбор, понимая, что нужно раскошелиться из соображений братства с соотечественниками из ГДР, со временем он стал вызывать всё больше критики. В первую очередь было не очень понятно, почему «осси» тоже должны его платить. Для восточных немцев были свои привилегии, например, в части пенсионных накоплений, но «сбор солидарности» они выплачивали на общих основаниях. Вторым спорным моментом была непрозрачность данного налога. Германское правительство немало вкладывало в развитие восточных земель, но связь между поступлениями от «сбора солидарности» и финансовой поддержкой бывшей ГДР была совсем не очевидной. По сути, деньги просто исчезали в бюджете и могли использоваться на любые нужды.

Кроме того, Германия, не имея каких-то серьезных проблем с государственной задолженностью, в последние годы часто демонстрировала профицит бюджета. Становится непонятно, зачем из экономики изымаются значительные деньги, когда государственная казна в стабильном плюсе.

Ну и самое главное — различия между западными и восточными землями сохранились. Налог солидарности в 2018 году принес в бюджет около €19 млрд, тогда как общие расходы на развитие бывшей ГДР за последние три десятилетия превысили €2 трлн. Тем не менее, показатели восточногерманских земель по-прежнему не блещут, хотя разрыв по сравнению с началом 1990-х годов, конечно, сократился.

В итоге правительство решило убрать этот налог с известной осторожностью. План изменения сбора сумел защитить министр финансов Олаф Шольц. По его идее, налог совсем не будут платить лица с доходами в € 74 тыс. в год и меньше, а также семьи с детьми, получающие менее € 152 тыс. В общей сложности число таких налогоплательщиков составит примерно 90%. Еще 6–7% граждан смогут воспользоваться уменьшенной ставкой, а остальным (в частности, семьям с доходами выше € 220 тыс.), как и раньше, придется платить по полной.