Треть россиян сталкивались с телефонным мошенничеством

Почти каждый десятый россиянин терял значительную для себя сумму денег из-за телефонного мошенничества, а каждый третий признался, что он или его близкие сталкивались с таким мошенничеством.

Такие данные содержатся в исследовании «Лаборатории Касперского», пишет РБК.

При этом только 4% респондентов обращались в правоохранительные органы с целью привлечь к ответственности грабителей.

Обычно мошенничество происходит по следующей схеме: клиенту звонят с использованием программ для подмены номера либо с номера, который раньше действительно принадлежал банку, представляются сотрудниками банка и выманивают пароли или коды для входа в личный кабинет или подтверждения перевода денег.

Напомним, по данным ФинЦЕРТ Банка России в 2018 году объем несанкционированных операций по картам составил 1,4 млрд. рублей что в 1,4 раза больше показателя 2017 года. Более 97 % кибератак производится с использованием методов социальной инженерии.