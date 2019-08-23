Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера могут привлечь к субсидиарной ответственности в России

Конкурсный управляющий обанкротившейся «Русской Фильм Группы» (ООО «РФГ») — производителя фильма «Вий 3D» потребовал привлечь к субсидиарной ответственности китайскую China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера.

Они участвовали в съемках нового фильма продюсеров «Вия» — «Тайна печати дракона».

Соответствующее заявление уже направлено в Арбитражный суд, пишет «Коммерсантъ».

ООО РФГ было признано банкротом в декабре 2017 года по иску компании «Автокомплект», которая предоставила целевой заем на 30,5 млн руб. на производство фильма «Вий 3D». Заем не вернули, хотя картина стала одной из самых кассовых в российской истории, собрав в России и СНГ 1,2 млрд руб. Конкурсный управляющий полагает, что деньги были выведены из компании.

Продюсеры «Вия 3D» затем сняли сиквел — «Тайна печати дракона», в котором снялись, в том числе, Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер. Его производством с российской стороны занималось ООО «Корпорация РФГ», которая, по мнению конкурсного управляющего фактическим является клоном обанкротившейся компании. С китайской стороны производством фильма занималась China Film Group.

Впрочем, по мнению юристов, шансов у таких требований относительно субсидиарной ответственности мало, но они могут усилить давление на должников.