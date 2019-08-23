Половине многодетных семей хватает денег на покупку еды и одежды

Свободно купить и еду, и одежду могут 52,6 процента многодетных семей, однако эта группа не может позволить себе приобретение товаров длительного пользования, а на всё, кроме покупки квартиры, дачи и автомобиля, хватает 16,6 процента семей. Статистику подготовил Росстат, о результатах сообщает РИА Новости.

Количество многодетных семей, которые могут свободно позволить себе покупку еды, но при этом испытывают сложности с приобретением одежды и оплатой ЖКХ, составляет 27,7 процента, при этом 2 процента заявляют, что им не хватает даже на еду. Позволить себе всё, что считают нужным, могут 0,7 процента многодетных семей в стране.

Росстат приводит данные о том, как сами россияне оценивают свое финансовое положение, а также возможности купить те или иные товары и услуги.

По словам доцента департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазаря Бадалова, в такого рода опросах отсутствует некий стандартный набор товаров и услуг, которые бы выступали четким сигналом уровня благосостояния респондентов.

«Например, формулировка „не хватает денег на покупку продуктов питания“ может означать что-то свое. В том числе и отсутствие денег на покупку хлеба наименее обеспеченными россиянами», — полагает эксперт.