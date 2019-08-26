Какой доход не учитывают при расчете предельной суммы для стандартного вычета по НДФЛ

Как известно, стандартный налоговый вычет по НДФЛ действует до месяца, в котором доход налогоплательщика превысил 350 000 рублей.

Начиная с месяца, в котором указанный доход превысил 350 000 рублей, налоговый вычет, предусмотренный указанным подпунктом, не применяется.

При расчете дохода, превышающего 350 000 рублей, не учитываются суммы дохода, не подлежащего налогообложению. Согласно статье 217 НК указанные в ней доходы освобождаются от налогообложения полностью или частично.

Таким образом, для расчета предельной суммы дохода, которая влияет на предоставление стандартных налоговых вычетов, не учитываются, в частности:

суммы суточных, не превышающие 700 рублей на территории России и 2 500 рублей в загранкомандировке;

суммы материальной помощи, не превышающие 4 000 руб.;

взносы работодателя, уплачиваемые в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», в сумме уплаченных взносов, но не более 12 000 руб. в год.

Такие разъяснения дает ФЫНС в письме № СД-4-11/15807@ от 09.08.2019.