При безвозмездной передаче ОС срок полезного использования не меняется

В силу нормы пункта 3 статьи 256 НК из состава амортизируемого имущества исключаются основные средства, переданные по договору в безвозмездное пользование. Начисление амортизации по таким ОС начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошла указанная передача, не производится.

В случае прекращения договора безвозмездного пользования и возврате ОС налогоплательщику амортизация начисляется начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошел возврат ОС.

При этом изменение срока полезного использования объекта после начала его амортизации не допускается, то есть срок полезного использования по имуществу не продлевается на период безвозмездного пользования.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-03-06/1/58920 от 06.08.2019.