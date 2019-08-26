Бизнесмена арестовали за неприменение ККТ

Налоговики Екатеринбурга выявили деятельность ИП по приёму платежей физлиц с использованием 5 платёжных терминалов, без применения ККТ.

За указанное правонарушение индивидуальный предприниматель был привлечён к ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 14.5 КоАП на общую сумму 50 тыс. рублей.

В установленный законом 60-дневный срок штрафы предприниматель не уплатил.

В связи с чем, должностным лицом налогового органа были составлены 5 протоколов об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП.

Совместно с сотрудником полиции индивидуальный предприниматель был задержан и доставлен в мировой суд.

Мировой судья признала индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.25 КоАП и назначила ему наказание в виде административного ареста на срок двое суток, указав при этом, что наказание в виде административного штрафа не достигает своего исправительного воздействия в отношении данного предпринимателя.