К системе мгновенных переводов Сбербанка присоединился еще один банк

Сбербанк продолжает развивать свою экосистему мгновенных переводов на карты клиентов по номеру телефона. Она является прямым конкурентом Системы быстрых платежей, созданную Центробанком.

К экосистеме присоединилась еще одна кредитная организация - СДМ-банк.

Для перевода денег с карты Сбербанка на карты СДМ-банка и обратно достаточно знать только номер мобильного телефона, привязанного к карте получателя. Клиенты Сбербанка могут воспользоваться услугой в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», выбрав пункт меню «Перевод на карту в другой банк». Клиенты СДМ-банка аналогично при помощи его приложения смогут совершить перевод, выбрав пункт меню «Перевод клиенту Сбербанка по номеру телефона».

Минимальная сумма перевода 50,01 руб., максимальная - 150 000 руб.

СДМ-банк стал девятым партнером, говорится в пресс-релизе Сбербанка. Ранее к экосистеме присоединились Тинькофф Банк, «Совкомбанк», сети салонов «Связной» и «Евросеть», WebMoney, Группа компаний МТС, «Проинвестбанк» и «МОБИ.Деньги».