На тысячу мужчин приходится 1154 женщины. Узнайте, в каких регионах мужчин больше

В России не хватает мужчин. Согласно данным Росстата, женский пол преобладает — на 1000 мужчин приходится 1154 женщины. Однако к 2036 году ситуация несколько улучшится и это соотношение будет одна тысяча к 1128.

Пропорция характерна для всех регионов России, за исключением Чукотки, где ситуация обратная — на одну тысячу мужчин сейчас приходится 956 женщин, а к 2036 году их и вовсе будет 813. Кроме того, Росстат предполагает, что с 2031 года мужчин станет чуть больше, чем женщин, и на Камчатке, передает РИА Новости.

«Изначально мальчиков и девочек рождается примерно равное количество, например, в возрасте 0-4 года на одну тысячу мальчиков приходится 947 девочек, ситуация меняется к 20-25 годам, когда на одну тысячу мужчин приходится уже 1023 женщины, и далее только усугубляется. Таким образом, вопрос в более высоких рисках мужской смертности», — рассказал РИА Новости доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.