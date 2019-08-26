Какой налог предлагает снизить Путин

Президент Владимир Путин поручил правительству до 31 октября подготовить предложения по корректировке расчетов НДПИ на уголь, следует из перечня поручений по итогам совещания с главами угледобывающих регионов.

Также президент поручил «совместно с ФСБ России», в чьем ведении находится пограничная служба, обеспечить синхронизацию планов развития международных пунктов пропуска, автомобильных и железнодорожных подъездов к ним с планами экспорта угля. Кроме того, Минэнерго должно предусмотреть мероприятия по глубокой переработке угля в сжиженные газы и водород.

Минэнерго уже предлагало снижать НДПИ на уголь, пишет «Коммесантъ». Такие идеи содержатся в опубликованном проекте программы развития угольной отрасли. В рамках подпрограммы «Развитие сырьевой базы угольной промышленности» намечается снижать или обнулять ставку налога для компаний, которые внедряют новые технологии добычи или обогащения и вовлекают в оборот запасы, нерентабельные при использовании существующих технологий.

Сейчас НДПИ на уголь платится с тонны добытого сырья по ставке 11 руб. для бурого угля, 47 руб.— для антрацита, 57 руб.— для коксующегося угля и 24 руб.— для всех прочих видов угля. Эти ставки ежеквартально корректируются на коэффициент-дефлятор и, например, для третьего квартала этого года составляют 11,15 руб., 46,3 руб., 51,2 руб. и 19,9 руб. соответственно.

Платежи НДПИ составляют крайне незначительную долю затрат крупных угольных компаний. Так, например, крупнейший производитель энергетического угля СУЭК в первом полугодии заплатил $21 млн НДПИ, что составило менее 1% в себестоимости продукции. В законе о федеральном бюджете общие поступления от НДПИ на уголь в 2019 году запланированы в размере лишь 6 млрд руб.

Поручение, связанное с развитием международных пунктов пропуска, является, по сути, частью развития Восточного полигона. Уголь — самый массовый перевозимый груз, поэтому от него зависит загрузка пунктов пропуска. По прогнозам Минэнерго, экспорт угля с учетом возможностей железнодорожных перевозок в восточном направлении увеличится с 99 млн до 237–252 млн тонн в 2035 году, тогда как экспорт на запад упадет с 99 млн до 65 млн тонн.