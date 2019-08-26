Имена известных аналитиков используют как ширму для хищения денег у россиян

Появилась и набирает обороты новая схема хищений денежных средств у граждан. Мошенники выманивают деньги, представляясь именами известных банковских аналитиков.

Те, кто интересуется финансовой тематикой, слышат знакомое имя эксперта, которое не раз упоминалось в СМИ, и располагают к нему определенным доверием«,— отмечает один из пострадавших аналитиков.

Судя по жалобам, поступающим на горячие линии кредитных организаций, можно выделить две основные схемы мошенничеств с участием имен известных аналитиков, пишет «Коммерсантъ».

Первая — это перевод средств на брокерские счета псевдоинвестиционных компаний. Звонок «аналитика» повышает доверие клиента, и он легко соглашается перевести средства в компанию, название которой похоже на известное.

Вторая схема — это звонки тем, кто уже вложил средства в псевдоинвестиционную платформу и желает их вернуть. Помощь от имени банка опять же предлагает известный аналитик.

В кредитных организациях обеспокоены новой тенденцией. "Банковские аналитики никогда не связываются с частными клиентами по телефону, не проводят консультации по инвестициям и тем более не предлагают свое содействие в их осуществлении",— предупреждает руководитель аналитического отдела Райффайзенбанка Анастасия Байкова.