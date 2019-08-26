Путин обеспокоен ситуацией с доходами населения

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам выразил обеспокоенность состоянием доходов россиян.
«Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, и сейчас она примерно 4,5% в годовом выражении. Но даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойства», — цитирует РБК президента.
По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) во втором квартале 2019 года снизились в годовом исчислении на 0,2%, а по итогам первого полугодия — на 1,3%.