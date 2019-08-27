Почему суд признал законным доначисление налогов по общей системе предпринимателю на УСН

Верховный Суд РФ признал правомерным доначисление налогов по общей системе налогообложения индивидуальному предпринимателю, который занижал доходы от своей деятельности путём составления формального документооборота с подконтрольной организацией. Об этом сообщает пресс-служба ФНС.

В ходе выездной проверки инспекция установила, что ИП сдавал в аренду подконтрольному ООО недвижимое имущество, в том числе склад для хранения товарно-материальных ценностей. ООО заключило со сторонней компанией (АО) договор ответственного хранения, по которому она перечисляла плату за оказываемые услуги. При этом ООО не оплачивало ИП аренду склада, не располагалось по юридическому адресу, а также не имело материально-технической базы для ведения предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности ввиду отсутствия имущества и персонала. По результатам анализа его расчетного счета инспекция выявила, что все поступавшие от АО денежные средства ООО перечисляло организациям с признаками проблемных контрагентов. Фактически услуги по хранению оказывал сам ИП, подконтрольная компания же являлась участником «схемы обналичивания» получаемых средств за услуги хранения. Поэтому инспекция доначислила налог по УСН, НДФЛ, НДС, пени и штраф.

Не согласившись с этим решением, предприниматель обратился в суд. Он сослался на то, что налоговый орган необоснованно включил в состав его доходов денежные средства, полученные ООО от АО. Он также обратил внимание на то, что ООО является самостоятельным и независимым от ИП участником экономической деятельности, поэтому такое включение приводит к незаконному двойному налогообложению.

Суды трех инстанций отказали в удовлетворении заявленных требований. Они указали, что налоговый орган собрал надлежащие доказательства, проанализировав движение денежных средств, сведения регистрационных дел, допросы свидетелей, протоколы осмотров и пр. Они свидетельствовали о том, что ООО являлось транзитным звеном, искусственно вовлеченным в документооборот ИП лишь для ухода от налогообложения. Именно предприниматель оказывал услуги по хранению товарно-материальных ценностей, а сама сделка между ним и подконтрольной организацией была нацелена на формальное соблюдение условий применения УСН. В связи с получением дохода, превышающего предельный размер для возможности применения УСН, ИП утратил право на применение данного специального режима. Поэтому инспекция правомерно исчислила налоговую базу по общей системе налогообложения.

Предприниматель обратился в Верховный Суд РФ, который отказал ему в передаче кассационной жалобы для дальнейшего рассмотрения.