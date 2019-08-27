Кто не имеет доступа к сведениям, составляющим налоговую тайну

Согласно положениям статей 84 и 102 НК, в их совокупности и взаимосвязи, с момента постановки юридического или физического лица на учет в налоговом органе любые сведения о налогоплательщике, полученные налоговыми органами в рамках НК и независимо от источника обладателя информации, составляют налоговую тайну и не подлежат разглашению налоговыми органами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами РФ.

Федеральным законодательством предусмотрен ограниченный режим доступа к такой информации путем установления исчерпывающего перечня субъектов, обладающих в силу закона правом обращения в налоговые органы за предоставлением сведений, составляющих налоговую тайну, в указанных в законе целях.

Так, Минпромторг не включен законодателем в число лиц, имеющих доступ к сведениям, составляющих налоговую тайну.

При этом в соответствии с пунктом 1.1 статьи 102 ТК Минпромторг имеет право ознакомиться со сведениями об организации, указанными в подпункте 3 (в части сведений о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам (по каждому налогу и сбору, страховому взносу), налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение) и в подпунктах 7, 9 — 11 пункта 1 статьи 102 НК, размещенных в форме открытых данных на официальном сайте ФНС, за исключением сведений об организации, составляющих государственную тайну.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № СА-4-1/16062@ от 13.08.2019.