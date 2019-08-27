Россияне, занятые в кампании по переписи населения, смогут получать пособие по безработице

Подготовлены изменения в закон о занятости населения, которые предусматривают сохранение права на получение пособия по безработице и нахождение на регистрационном учете в ЦЗН лицам, привлекаемым к сбору сведений о населении в период проведения Всероссийской переписи населения 2020 года.

Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале.

Документ предусматривает закрепление в законодательстве РФ норм, обеспечивающих сохранение права на получение пособия по безработице для лиц, привлекаемых в соответствии с пунктом 42 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 ‎№ 44-ФЗ к сбору и обработке сведений о населении при проведении Всероссийской переписи населения.

Напомним, в настоящее время государство гарантирует выплату пособия по безработице исключительно гражданам, признанным в установленном порядке безработными. При этом граждане, выполняющие работы по договорам гражданско-правового характера, предметами которых являются выполнение работ и оказание услуг, признаются занятыми.