Получить рассрочку по уплате налогов стало проще

Вступил в силу приказ Минэкономразвития России от 26.06.2019 № 382, которым утверждена новая Методика для оценки финансового положения должника. Об этом напоминает на своем сайте Федеральная налоговая служба

Теперь налогоплательщики и налоговые органы могут использовать для анализа промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за три и более месяцев, а не только годовую, как это было раньше. Также для расчета не надо будет использовать показатель чистой прибыли.

Это поможет оценить актуальное финансовое состояние должника. Налогоплательщики, испытывающие временные финансовые трудности, смогут стабилизировать свою деятельность и уплатить налоги по согласованному графику.