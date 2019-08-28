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Где снизят ставки налога по УСН

Челябинская область пересмотрит ставки УСН в сторону их понижения. Об этом сообщил врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер на расширенном заседании Совета регионального отделения Общероссийской общественной организации «Опора России».

«Сегодня мы идём по максимальным (ставкам УСН). Я считаю, что новая система не только не снизит объем налогов в бюджет, но и позволит их увеличить. Потому что активность предпринимателей будет расти, а значит, будет расти налогооблагаемая база, что даст дополнительные возможности для развития региона», — сказал Алексей Текслер. При этом он подчеркнул, что эту задачу необходимо реализовать максимально быстро.

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