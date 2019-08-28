Где снизят ставки налога по УСН

значит не в таком количество хлещют, как те, у которых по 3 выкидыша. это итак понятно...
Ага, и у нас совсем нет пьющих и курящих многодетных мамаш... ...
А мне понравилась подача объявления о вакансии:«У вас есть шанс в составе команды SberD...
т.е. доверия врачам нет, а "умная" кадровичка взглянет "опытным" взглядом в мед карту человека и ...
я и не медик по образованию. если выкидыши, то либо некрен бухать, либо некрен курить)))))))))))...
а почему эти темы должны быть для меня запретными? действительно, будет тема для разговора с друж...
Если работник постоянно прогуливает работу, то это нормально? То есть это не причина, чтобы разоб...
Ну вот, вы уже показали уровень познаний в медицине. Прям тут же. Так зачем вам знать о болезнях,...
Работодателю обычно приносят больничный лист. У вас странные работники.И в том числе потому, что ...
Не вижу в геморрое и выкидышах никакой проблемы)))) Тем более, второе это точно не болезнь, а пер...
Вы, простите, совсем не о том пишите. Данные ребенка, что школьника, что дошкольника вам все рав...
Только не говорите, что не знаете как эти медосмотры проходят... По их результатам человек со зре...
Интересно, а вы не думаете, что работодатели, менеджеры по персоналу, секретари и другие работник...
Что-то мне подсказывает, что скоро будет крайне актуально:...
А в Москвабаде продолжают плитколожествовать и укладывать асфальт по старинному армянскому рецепт...
Вам надо трех врачей в штат с такой нагрузкой на организм: кардиолога, невролога и психиатра ))...
Для этого есть предварительные медосмотры перед приемом на работу. И там медики должны решать про...
А кто тако это - "больной работник", по вашему? У нас нет здоровых людей, как давно известно. ...
Ну что ж вы на ходу выдумываете? Все это уже давно есть в трудовом законодательстве, просто вы ег...
Интересно, что входит в расходы на оборудование. Как насчет аренды помещения? ...
*Греф озабоченно роется в кошельке*
Идея полностью бредовая. Потому что речь не о наркомании и алкоголизме. И причем тут то, что ваши...
Больной работник может открыть свое дело и нанять, например, других работников, особенно больных....
Почему вы считаете идею бредовой? Нормальная идея.Я работодатель. И часто ко мне устраивается вся...
О'кей, Греф! Где наши деньги?
Пожалуй, только Налоговый кодекс РФ может поспорить с Библией по количеству комментариев и тракто...
Такой ислам у нас запрещен и официально крайне не одобряется. Занятие им, опять же, явно должно с...
Мне думается правительство путина так хочет частично решить проблему безработицы. Всех у кого бол...
Зафиксировал рост!!!РОСТ зафиксировал!Страна встает с колен, все кругом растет и всеобщее ликован...
И не поможет. Шило в мешке не утаишь. С января поднимут МРОТ и количество бедных статистически ещ...
представьте, что вы стали работодателем. ну или наняли себе каких-нибудь гастарбайтеров, чтобы он...
Вы, для начала, ознакомьтесь, как у христиан принято трактовать это выражение. Это совсем не знач...
Изменение метода подсчёта что-то не помогло
Это называется не совместительство, а совмещение должностей. Разные понятия...
Например, не сетевые магазины, НИОКРы
Ты не поверишь но моим клиентам налоговая тоже не советовала связываться со мной, и чуть ли не до...