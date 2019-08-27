Организациям, которые не откроют свой медпункт, могут запретить осуществление деятельности

Недавно стало известно, что в Правительстве обсуждается перспектива введения должности врача на предприятиях для контроля здоровья работников. Разработкой соответствующего проекта займутся Минздрав, Минтруд, ФСС и ФОМС.

Расходы на оборудование врачебных кабинетов готов взять на себя ФСС. Содержание самих врачей, скорее всего, будет финансироваться государством только частично.

Эксперты Общероссийского народного фронта поддержали эту идею. Однако, чтобы работодатели согласились выполнять это требование, оно должно реализовываться на законодательном уровне, заявил член регионального штаба ОНФ в Ленинградской области, главврач Сертоловской городской больницы Евгений Костюшов.

Эксперт напомнил, что большинство действующих предприятий — частные либо государственно-частные. И у многих из них, особенно в малых городах, нет даже медпункта.

Большинство работодателей рассуждают, что, дескать, работники застрахованы в системе ОМС, так что пусть в случае чего идут в свою поликлинику по месту жительства и т. д. Для них врачебный кабинет — это лишние расходы и головная боль, когда надо проходить лицензирование, искать медработника, потом платить ему зарплату и т. д., в то время как они борются за каждую копейку прибыли, отметил Костюшов.

«Поэтому необходимо узаконить, чтобы предприятие не могло получить лицензию на тот или иной вид деятельности, если в его структуре нет мед- или здравпункта», — подчеркнул Костюшов. Сейчас это зависит от желания работодателей, однако у большинства из них такого желания нет, констатировал он.

Понятно, что, если учреждение состоит из 3-4 человек, не нужно требовать от него наличие врачебного кабинета. Однако, на каждом крупном предприятии они должны быть и работать в тесной связи с местными учреждениями здравоохранения, резюмировал Костюшов.