На предприятиях появятся здравпункты

В Правительстве обсуждается перспектива введения должности врача на предприятиях для контроля здоровья работников. Сейчас Минздрав, Минтруд, ФСС и ФОМС должны разработать и предложить вице-премьеру Татьяне Голиковой модель внедрения и финансирования врачебного кабинета на производстве, передает «Коммерсантъ».

Вот примерный список обязанностей цехового (офисного) врача:

Добавим, в мае этого года правительство уже объединило профилактические медосмотры, которые находятся в ведении работодателей при софинансировании ФСС, с общероссийской программой диспансеризации. Теперь россияне до 40 лет раз в три года могут пройти профосмотр, а по достижении этого возраста — ежегодную диспансеризацию.

Данные о результатах будут поступать в единые электронные карты пациентов — на их базе ФСС и Минздрав смогут формировать социально-медицинский профиль работника.

Об этом мы писали в материале «Работодатели будут знать обо всех ваших диагнозах».

Создание на производстве врачебных кабинетов — следующий шаг, благодаря которому состояние здоровья работника будет отслеживаться и между профилактическими осмотрами.

Расходы на оборудование врачебных кабинетов готов взять на себя ФСС.

Содержание самих врачей, скорее всего, будет финансироваться государством только частично — например, ФОМС мог бы оплачивать их работу на малых и средних предприятиях. «Крупный бизнес в большинстве случаев и так покупает своим сотрудникам медицинскую страховку — для них расходы на еще одного специалиста не так существенны», — говорит источник «Ъ» в Правительстве.