34 миллиона россиян находятся в «квалификационной яме»

Компетенции почти 34 миллионов работающих россиян избыточны или недостаточны для занимаемой должности, таким образом, они попадают в «квалификационную яму». Об этом говорится в совместном докладе международной консалтинговой компании BCG и World Skills, передает РИА Новости.

В документе отмечается, что треть работников в мире сталкиваются с этой проблемой. «Квалификационная яма» затрагивает 1,3 миллиарда работников, при этом через десять лет этот показатель вырастет еще на 100 миллионов человек.

Дело в том, что современные технологии, искусственный интеллект, роботы и интернет оставляют без работы миллион человек, лишь усугубляя ситуацию.