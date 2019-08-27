Государство хочет изъять у бизнеса неиспользуемые земли

Минсельхоз планирует забрать у предпринимателей неиспользуемые земли и снова ввести их в оборот, чтобы выполнить поручение президента о наращивании агроэкспорта, пишут «Известия».

Всего планируется ввести 4,8 млн га земли.

В казну вернут участки, которые простаивали более трех лет. С этой целью подготовлен проект изменений в ФЗ «Об обороте земель сельхозназначения», который позволяет Россельхознадзору не откладывать обращение в суд по поводу изъятия неиспользуемого участка.

Документ позволит сократить сроки изъятия земельных участков, неиспользуемых по целевому назначению, за счет исключения необходимости органами Россельхознадзора подтверждать факт неиспользования таких земельных участков в течение трех лет с момента выявления такого факта. Исключение составят случаи смены собственника такого земельного участка до момента установления факта неиспользования земельного участка, за которым сохраняется один год на освоение земельного участка.

Критерии, по которым можно будет определить, использовалась земля или нет, должно утвердить правительство. Бывшему собственнику участка выплатят сумму, полученную от продажи изъятой земли на торгах.

Эксперты отмечают, что ряд коммерсантов, которые когда-то выкупили участки по бросовым ценам, используют их как пассивный актив и не ведут хозяйственной деятельности. Чаще всего они просто ждут, пока земля подорожает, чтобы затем перепродать ее.