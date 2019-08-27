В Системе быстрых платежей появится услуга приема наличных

В рамках системы быстрых платежей (СБП), запущенной ЦБ в феврале этого года, появится новая услуга — платежи наличными. До сих пор система предполагала как отправку, так и получение средств между гражданами или в адрес организаций исключительно в безналичном виде.

О том, что ЦБ планирует в рамках СБП реализовать возможность приема наличных, рассказали «Коммерсанту» участники рынка.

Как именно будет реализован прием наличных в рамках СБП, пока можно лишь предполагать. По мнению директора «Золотой короны» Ивана Ситнова, потенциально это «может быть реализовано как через терминалы, так и через розничные сети, выступающие в роли банковских платежных агентов». Опрошенные «Ъ» эксперты в целом уверены, что новый сервис по приему наличных актуален в первую очередь для граждан. Так, по словам начальника управления развития дистанционного банковского обслуживания МКБ Алексея Курзякова, в целом это может стать удобным способом внесения наличных денежных средств на счета клиентов-физлиц. При этом, по словам Ивана Ситнова, для физического лица прием такого платежа «ничем не будет отличаться от текущей процедуры, но за счет использования СБП действующие системы приема платежей будут не нужны».

Впрочем, некоторые банки считают опцию приема наличных в рамках СБП излишней. В ВТБ отмечают, что потребности в создании такого канала нет. "Доля оборота наличных средств за последние годы значительно снизилась, поэтому его востребованность может быть невысокой«,— уточнили в банке. По данным ЦБ, доля безналичных платежей сейчас составляет около 60%, в течение четырех лет регулятор намерен довести ее до 80%.

В неофициальных беседах участники рынка сходятся во мнении, что цель расширения сервисов СБП — в усилении контроля за платежами граждан и, в частности, за «оцифровкой» наличных.