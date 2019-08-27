Банки стали чаще писать клиентам электронные письма

Банки более чем в 1,5 раза увеличили количество сообщений, направляемых клиентам по электронной почте в этом году.

Наибольший рост у банков из топ-30, отмечается в исследовании сервиса Mail.ru.

Самую заметную динамику показали ВТБ, СМП-банк и Промсвязьбанк. Наибольшее количество отправленных писем приходится на Сбербанк (37%), Тинькофф-банк (19%), ВТБ (18%) и Альфа-банк (16%), передает «Коммерсантъ».

При этом эксперты Mail.ru указывают, что за год повысилась открываемость писем. Если год назад клиенты читали лишь каждое пятое письмо из банка, то сейчас — каждое четвертое.

Эксперты отмечают, что активный рост электронных писем несет для клиентов ряд рисков. Прежде всего по банковской тайне, поскольку банк не проводит верификацию электронной почты клиента.

Ряд банкиров призывают коллег не слишком усердствовать с рассылками. По словам директора департамента информационной безопасности МКБ Вячеслава Касимова, маркетинговые акции должны быть продуманы, а гражданам надо быть бдительнее с письмами от банков.