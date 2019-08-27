Работающих граждан предложили бесплатно обучать новым профессиям

За бюджетные средства через государственные службы занятости сегодня могут бесплатно пройти профобучение и получить новую профессию только социально незащищенные слои населения: женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, работники предпенсионного возраста, как работающие, так и не имеющие работу, и безработные граждане.

Между тем, потребность в переобучении и подготовке квалифицированных кадров в разных отраслях очень большая. По мнению Федерации независмых профсоюзов, в условиях быстрой смены требуемых компетенций в современной экономике необходимо создавать систему непрерывного профессионального обучения граждан.

"По нашей оценке, таких граждан в России более 2 миллионов. А поскольку низкий уровень зарплаты в нашей стране исключает для работника такую дополнительную статью личных расходов как плата за переобучение, такая возможность для работающих граждан должна осуществляться за счет бюджетных средств",- заявил руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Олег Соколов.

По его словам, данный вопрос тесно связан с темой перехода на 4-дневную рабочую неделю. Третий выходной день может быть использован для переобучения или повышения квалификации работников, что положительно повлияет на их производительность труда.