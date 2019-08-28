Сбербанк сменит логотип

Сбербанк начал работу над новым логотипом.

Как вариант — это будет квадрат, цвет которого слева направо меняется от светло-зеленого до темно-зеленого, а снизу вверх — с зеленого до синего. Справа от этого логотипа размещаются наименование бренда «Сбер», а затем название структур, входящих в экосистему банка.

«Информацию о том, что Сбербанк думает о развитии бренда „Сбер“ для экосистемы, мы подтверждали еще зимой этого года», — цитирует РБК сообщение пресс-службы Сбербанка. О вариантах логотипа для экосистемы говорить пока рано, добавили там.



По оценкам экспертов ребрендинг может обойтись банку в сумму от 70 до 300 млн. долларов.