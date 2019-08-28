Открыть расчетный счет в Сбербанке теперь можно, не выходя из своего офиса

Теперь представители малого и микро- бизнеса могут открыть расчетный счет в Сбербанке, не приходя в офис. Сервис запускается в 75 городах России.

Чтобы воспользоваться услугой, клиент может сам зарезервировать счет на сайте и выбрать сервис выездного менеджера Сбербанка или оставить заявку, после чего с ним свяжется сотрудник банка и поможет зарезервировать счет. В результате счет уже работает на приходные безналичные операции и реквизиты счета можно направлять контрагентам, уточнили в пресс-службе банка.

Выездной менеджер по телефону обсуждает с клиентом список документов, который потребуется для операции, а также дату, время и место встречи. Он же на месте и поможет предпринимателю открыть счет.