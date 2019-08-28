Алиментщики будут гасить ипотеку бывшей супруги или оплачивать съемное жилье

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект поправок в Семейный кодекс: документ разрешает судьям назначать дополнительные алименты для решения квартирного вопроса ребенка.

Инициативу, которую разработал Минюст, поддержали в Совете при Президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Если у бывшей жены, с которой остался ребенок, нет жилья, суд сможет заставить экс-супруга оплатить счета за аренду жилья или компенсировать хотя бы частично платежи по ипотеке

Как пишет «Российская газета», предлагаемые поправки предусматривают возможность взыскания дополнительных расходов с родителя при необходимости решить какие-то жилищные проблемы.

Это могут быть расходы, связанные с переездом или ремонтом, финансовая помощь при необходимости улучшить жилищные условия посредством покупки квартиры большей площади и т.п.

В статью Семейного кодекса, прописывающую перечень дополнительных расходов на детей, вносится фраза, что такие расходы могут назначаться в случае «отсутствия пригодного для постоянного проживания жилого помещения».