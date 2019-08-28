Обнаружена новая схема привлечения клиентов в МФО

Методы социальной инженерии стали использовать не только мошенники, но и микрофинансовые организации. Они звонят гражданам от имени банков и предлагают подойти за кредитом в офис.

Однако реально звонки идут от микрокредитных компаний (МКК), которые за счет чужого бренда расширяют свою клиентскую базу. Об этом «Коммерсанту» рассказали в банках, куда в конце лета начали поступать жалобы от граждан на сотрудников кредитных организаций, которые им сообщили о якобы одобренном кредите наличными. В большинстве жалоб граждане не называют микрокредитора, среди известных — сообщения о подобном способе кредитования от МКК «Меридиан» (бренд «Живые деньги», состоит в СРО «МиР»).

Так как звонки от имени банков были в том числе и гражданам, не являющимся клиентами банка, эксперты предполагают, что имел место «холодный обзвон».

Участники рынка микрокредитования жестко негативно оценивают подобные практики. «В таких случаях обман выясняется просто, начиная от процентных ставок и заканчивая условиями договора,— отметили в МФО "Мигкредит.— Это повод для разбирательства на комитете по этике СРО «МиР». «Данная практика не просто некорректна, она бросает тень на весь рынок,— указывает коммерческий директор „Экофинанса“ Леонид Дуленков.— По отрицательному опыту общения с вводящими в заблуждение микрокредиторами клиент будет судить о рынке в целом, и потому задача СРО и участников рынка совместными усилиями пресекать подобные практики».

Получение юридически значимых доказательств, в том числе и для подачи обращения в СРО, весьма проблематично, так как, по сути, их сбор возлагается на клиента. По словам юристов, по подобным нарушениям крайне сложно собирать доказательную базу, нужны как минимум записи телефонных звонков, а граждане переговоры с банком обычно не записывают.