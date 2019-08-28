Росстат зафиксировал рост бедности

Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума достигло 18,6 млн во II квартале 2019 г., или 12,7% населения страны, сообщил Росстат. Во II квартале прошлого года этот показатель был на уровне 12,5%.

Росстат объясняет рост уровня бедности тем, что величина прожиточного минимума во II квартале 2019 г. выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. на 7,1% до 11 185 руб., инфляция составила 5%, а рост среднедушевых денежных доходов населения — 5,6%. При увеличении прожиточного минимума на величину, равную уровню инфляции, уровень бедности составил бы 12,1%, отмечают в ведомстве. Бедность в кошельках и бедность в головах

При этом по сравнению с I кварталом численность малоимущего населения во II квартале снизилась на 1,6%. В январе — марте 2019 г. число россиян с доходами ниже прожиточного минимума достигло 20,9 млн, или 14,3% населения.

Минэкономразвития 26 августа ухудшило прогноз по уровню бедности на 2019 г., напоминают «Ведомости». Он будет выше на 0,5 п. п., чем ожидалось, и составит 12,5%.