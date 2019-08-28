Россиянам разрешат иметь несколько инвестсчетов в разных компаниях

Россияне за почти пять лет открыли миллион индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) на сумму более 120,3 млрд руб., сообщила во вторник Мосбиржа.

Первые ИИС появились в России в 2015 г., напоминают «Ведомости». Их создали для того, чтобы привлечь население на фондовый рынок: если счет существует не менее трех лет, его владелец может получить одну из двух налоговых льгот. Первая — налоговый вычет в размере зачисленной на ИИС суммы в пределах 400 000 руб. в год, т. е. из бюджета можно вернуть до 52 000 руб. ранее уплаченного налога на доходы (НДФЛ). Вторая — полное освобождение от НДФЛ доходов, полученных от активов на счете, при закрытии счета. Сейчас у инвестора может быть открыт только один ИИС, завести следующий можно после закрытия предыдущего. В год на ИИС можно внести до 1 млн руб. По данным Мосбиржи, сейчас средний «чек» инвестсчета, открытого у брокера, составляет 410 000 руб., в управляющей компании (УК) — 355 000 руб.

Для дальнейшего роста числа клиентов с инвестиционными счетами требуются усилия провайдеров услуги — брокеров и управляющих компаний, а также модернизация самого продукта. К такому выводу пришли участники круглого стола, организованного Мосбиржей.

Для этого ЦБ в том числе согласен разрешить инвесторам иметь одновременно несколько ИИС. Инвестор сможет разнести сумму по нескольким счетам у разных профучастников, при этом размер налоговой льготы останется без изменений

Участники рынка также рассчитывают законодательно повысить привлекательность счетов второго типа льгот. Для этого Национальная финансовая ассоциация (НФА) и Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) ранее предлагали повысить максимальный взнос для счетов второго типа до 2,5 млн руб. в год, а также разрешить досрочно изымать со счетов до половины средств.

По словам источника «Ведомостей», правки в законодательство об ИИС могут быть приняты Госдумой уже в осеннюю сессию.