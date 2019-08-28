Сотовые операторы хотят поучаствовать в разработке электронных паспортов

Сотовые операторы предложили доработать концепцию перехода россиян на электронные паспорта, включив в нее технологию Mobile ID для удаленной идентификации.

Об этом рассказал «Коммерсанту» источник, присутствовавший на заседании рабочей группы по цифровому госуправлению АНО «Цифровая экономика» 22 августа. По его словам, с предложением выступил представитель «МегаФона», в его разработке участвовали и другие операторы «большой четверки».

Параметры внедрения в России электронных паспортов были определены на совещании с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Паспорта будут выдаваться с июля 2020 года в виде пластиковой карты с чипом на базе технологии NFC, будут снабжены QR-кодом и голографической защитой, а также смогут дублироваться в криптозащищенном мобильном приложении. Предполагается, что в их создании примут участие НИИ «Восход», Гознак и ПАО «Микрон». Разработчик приложения еще не определен, уточнил представитель вице-премьера Максима Акимова. По его словам, правительство сейчас рассматривает вариант удаленной идентификации электронного паспорта именно через мобильное приложение.

Mobile ID может использоваться абонентом в любой точке России, где есть сотовая связь, даже в отсутствие интернета.

Технология может быть встроена как в мобильное приложение электронного паспорта, так и использоваться на обычных кнопочных телефонах. По словам представителя оператора, проект реализует вся «большая четверка», массовые подключения клиентов запланированы на первую половину 2020 года.

Однако есть мнение, что использование Mobile ID для идентификации электронных паспортов грозит утечкой персональных данных россиян за рубеж. Проект поддерживается одним из крупнейших производителей сим-карт американской Gemalto, которая принадлежит международной военно-промышленной группе Thales, работающих на оборонных заказах.