Долги россиян за услуги ЖКХ растут

Долги россиян за услуги ЖКХ по итогам I квартала нынешнего года достигли 564,5 млрд рублей, что на 5,4% больше, чем за тот же период 2018-го. В эту категорию неплательщиков входят не только физические лица, но и товарищества, кооперативы, некоммерческие объединения граждан, а также их управляющие компании.

При этом, по данным Росстата за I квартал, только по прямым договорам с ресурсоснабжающими организациями (РСО) физические лица задолжали более 300 млрд рублей за коммунальные услуги (без учета жилищных). Причем больше всего — за тепло –– 146,4 млрд рублей, пишут «Известия». Оставшиеся средства –– это долги управляющих компаний перед сбытовыми.

По данным НБКИ число злостных неплательщиков, чьи долги приходилось взыскивать через суд, увеличилось в этом году на 16%.