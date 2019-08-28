Как на ПСН пересчитать стоимость патента при изменении физпоказателя

Если у ИП в течение срока действия патента увеличились физические показатели ведения предпринимательской деятельности, в отношении которой данный налогоплательщик применяет ПСН (например, появились новые объекты торговли или общественного питания, увеличилась численность работников и т.д.), то полученный патент будет действовать только в отношении объектов (числа работников), указанных в патенте.

При этом ИП на ПСН, решивший использовать данный специальный налоговый режим в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности, связанной с использованием объектов (работников), не указанных в ранее полученном патенте, обязан подать в налоговый орган заявление на получение нового патента не позднее чем за 10 дней до даты начала осуществления предпринимательской деятельности с новым показателями.

В случае, если у ИП изменились физические показатели, приводящие к увеличению размера потенциально возможного к получению годового дохода, такой ИП обязан получать новый патент на этот же вид предпринимательской деятельности, разъясняет ФНС.

При этом сумма налога по ранее полученному патенту пересчитывается исходя из срока действия данного патента с даты начала его действия до даты начала действия нового патента.