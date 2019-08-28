Ученые подсчитали, какую часть трудоспособного населения составляют самозанятые

Около 17 млн опрошенных россиян, что составляет почти четверть трудоспособного населения страны, работают как самозанятые. Об этом сообщили в пресс-службе РАНХиГС в среду по результатам проведенного исследования.

«Доля самозанятых в общей численности занятого населения составляет 22,4% (в 2016 г. — 24%). В абсолютных значениях — это около 16-17 млн человек, подпадающих под государственное регулирование в области самозанятости», — цитирует сообщение ТАСС.

С 2016 года доля самозанятых по основной работе выросла с 7,7% до 10%. При этом без официального оформления своей профессиональной деятельности по основной работе трудятся 53,3% самозаняты. Доля тех, кто работает на дополнительной работе в качестве самозанятых, сократилась с 16,3% в 2016 году до 12,4% в 2019 году.

Исследование показало, что значительное количество самозанятых трудятся в сфере торговли (10%), строительства (10%), недвижимости (7%), образования, в том числе репетиторства (7%), сельского хозяйства (7%), авторемонта (6%), частного извоза (5%), ремонта бытовой и компьютерной техники (5%).

Профессиональная деятельность в качестве агента по недвижимости (риелтора), строителя, водителя, работников сельского хозяйства, свойственна самозанятым по основной деятельности. Самозанятые по дополнительной деятельности являются в основном репетиторами, IT-специалистами, оказывают юридические, финансовые, страховые услуги, ремонтируют бытовую или компьютерную технику, являются авторами научных текстов.

Общее количество самозанятых, работающих без официального соглашения с заказчиком, составляет 64,1% в 2019 году, а 2016 году было 61,8% от общего количества всех самозанятых, что в абсолютных величинах соответствует примерно 10-11 млн работников, пояснили в РАНХиГС.

Социологический опрос проведен Научно-исследовательским Центром социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС с 15 по 23 мая 2019 года. Опрошены 1215 человек занятого населения в возрасте 18 лет и старше в 27 субъектах РФ, добавили в институте.