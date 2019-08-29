В ходе «камералок» налоговики стали реже запрашивать дополнительные документы

В I полугодии 2019 года в рамках камеральных проверок деклараций налоговые инспекторы запрашивали дополнительные документы в каждой 12-ой проверке, тогда как год назад — в каждой 7-ой проверке.

Так, например, дополнительные документы могут быть запрошены при проведении камеральной проверки налоговых деклараций по НДС по результатам работы автоматизированной системы контроля АСК «НДС-2», напомнили в УФНС по Амурской области.

Программа в автоматическом режиме проверяет, правильно ли плательщиком рассчитан НДС и заявлены вычеты (возмещение) по нему.

При проверке система контроля анализирует и сопоставляет данные деклараций по НДС конкретного плательщика и деклараций всех его деловых партнеров, сравнивая показатели счетов-фактур, книг покупок и продаж, журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур посредников с аналогичными сведениями, указанными контрагентами.

Если АСК «НДС-2» найдет ошибки в декларации (несоответствия, противоречия между показателями двух сторон), то у кампании будут запрошены по ним пояснения. Их нужно представить в электронной форме по ТКС в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего требования.

Также при выявлении ошибок налоговый орган вправе: — затребовать у контрагентов информацию и документы о деятельности конкретного налогоплательщика в рамках встречной проверки (ст. 93.1 НК); — осмотреть в присутствии понятых территорию, помещения, документы и предметы (п. 2 ст. 91, п. п. 1, 3 ст. 92 НК); — потребовать представить пояснения или внести исправления в отчетность, если есть ошибки в декларации, противоречия в документах либо данные декларации (документов) расходятся с данными, которые есть у проверяющих (ст. 88 НК); — потребовать представить дополнительные документы.

В УФНС заявили, что только соблюдая требования налогового законодательства, можно избежать претензий со стороны налогового органа, а значит, представления дополнительных документов, каких-либо пояснений.