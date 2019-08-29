Бизнесу запретят совмещение разных режимов налогообложения

Бизнес сейчас, как известно квалифицируется по разным линейкам параметров. Одна линейка – ИП или организация. Вторая связана с годовым оборотом – микро-, малый или средний бизнес. Между этими линейками возможны пересечения. Возможно применение разных форм налогообложения, включая их сочетание.

А нужно, чтобы каждой категории предпринимательства соответствовал один конкретный режим налогообложения, чтобы не было путаницы и пересечений, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов в ходе совещания с региональными бизнес-защитниками.

Темой встречи стала предстоящая отмена ЕНВД. Участники совещания, представлявшие все 85 регионов РФ, заявили, что отмена ЕНВД станет для малого бизнеса тяжелым ударом и приведет к уходу в тень или закрытию сотен тысяч субъектов хозяйственной деятельности. Региональные уполномоченные подчеркнули, что это совершенно не вяжется с целями национального проекта «Малый и средний бизнес», рассчитанного на период до 2024 года. Помимо роста налоговой нагрузки, который последует за отменой ЕНВД, на малый бизнес значительным бременем ложатся расходы на обязательную маркировку товаров. С учетом этого предложено сохранить действие режима ЕНВД до 2024 года, синхронизировав это с нацпроектом.

«ЕНВД в свое время вводили как временный налог, на определенный срок, пока экономика не поднимется, и все не разбогатеют, – отметил Борис Титов. – С экономикой не слишком получилось, а вот ЕНВД собираются отменять. В реальных российских условиях это станет негативным фактором, и надо думать, как негатив устранить. Если удастся сохранить ЕНВД до 2024 года, то за это время нужно выработать ему на замену удобные и комфортные для всех – и бизнеса, и государства – режимы налогообложения».

Главным принципом реформы предложено сделать соотношение «одна категория бизнеса – один режим налогообложения».

В частности, патентную систему предлагается модифицировать, установив определенные налоговые вычеты. Для всех юрлиц – УСН, но модифицированная, с правом устанавливать льготы на уровне муниципалитетов и с измененными ставками.

Сегодня параметры ПСН определяются на региональном уровне, ЕНВД – на уровне муниципалитетов. В рамках реформы предлагается определение параметров ПСН передать муниципалитетам, за ними же оставить и право определять льготы по УСН. Соответственно, и распределение поступающих налогов также предлагается изменить в пользу муниципалитетов.

Критерии применения ЕНВД на переходный период тоже предлагается изменить, поставив верхний предел по годовому обороту.

Окончательно разработку предложения по реформе планируется завершить к заседанию Госсовета по малому и среднему предпринимательству, сообщает пресс-служба бизгнес-защитника.