В новом приложении «Диалог с налогоплательщиком» можно будет пожаловаться на налоговиков

Скоро в России запустят мобильное приложение «Диалог с налогоплательщиком», которое даст пользователям смартфонов возможность оставлять обращения с комментариями по работе налоговых органов или вопросами по налоговому законодательству, прикреплять к ним необходимые документы и оперативно получать ответы.

Сейчас оно находится на стадии тестирования. Его запуск запланирован на начало осени, когда оно станет доступным в App Store и Google Play.

Разработкой нового сервиса занимается Российский союз налогоплательщиков на средства Фонда-оператора президентских грантов.

О новом мобильном приложении рассказал председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в эфире программы «Налоги».

Согласно действующему законодательству чиновники должны отвечать на обращения в течение 30 дней. «Сегодня этот срок слишком долог. Мы также понимаем, что приводить пространные ответы с выдержками из Налогового кодекса на простые вопросы бессмысленно. Задача Российского союза налогоплательщиков - уходить от таких формальностей и оперативно влиять на решение ситуаций, которые волнуют каждого. Мобильное приложение же позволит решать их в пару кликов», - сообщил Артем Кирьянов.

В сервисе будет всего около 20 вкладок, в том числе ЖКХ, дорожное хозяйство, медицина, используя которые, граждане смогут направлять свои обращения, - уточнил Кирьянов. - Их будут собирать, анализировать и доводить до государственных ведомств через общественные палаты и советы".