Устаревшие модели банкоматов принимают купюры «банка приколов»

Эксперты установили, что в атаках на банкоматы с использованием купюр «банка приколов» всегда были задействованы только устройства производства компании NCR.

В России имеется 40 тыс. устройств этого производителя. Клиентами компании являются Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Юникредит-банк, Райффайзенбанк, Росбанк.

Проблема была в программном обеспечении валидатора. Методами устранения этой ошибки может быть либо отказ от приема купюр определенных номиналов, либо замена валидаторов, отмечают эксперты.

Облегчить себе тестирование нарисованных денег злоумышленники могли, просто купив валидатор. Например, АСВ периодически продает на торгах банкоматы банков-банкротов и ограничения для покупателей такого оборудования не установлены.

Банк России рекомендует банкам отказаться от уязвимых моделей, пишет «Коммерсантъ». На сайте ЦБ опубликован перечень устройств, прошедших испытание и рекомендованных ЦБ. Среди банкоматов NCR регулятор рекомендует только устройства с валидаторами GBVE и BRM.

Сейчас NCR отказался от сервисной поддержки банкоматов с уязвимыми валидаторами и также рекомендует обновить парк. Смогут ли банки оперативно избавиться от уязвимых моделей, неизвестно. Так, только Сбербанку надо поменять около 4000 подобных устройств.