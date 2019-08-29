В ПФР и НПФ идут массовые проверки прокуратуры

Прокуратура проводит масштабные проверки во всех негосударственных пенсионных фондах (НПФ) и Пенсионном фонде России (ПФР). Повод — «массовые злоупотреблениями при переводе пенсионных накоплений граждан» в 2017–2019 годах.

«Коммерсанту» стало известно, что Генпрокуратура в июле разослала региональным прокурорам задание «О проверке исполнения законодательства при реализации территориальными органами ПФР и НПФ функций по социальному обеспечению граждан». В документе отмечается, что обобщенная информация «свидетельствует о массовых злоупотреблениях при переводе пенсионных накоплений граждан в НПФ».

В частности, «использование поддельных записей о совершении нотариальных действий по удостоверению подписей» граждан и доверенностей. Кроме того, «по версии прокуроров, источником информации о персональных данных граждан являлись работники ПФР, которыми на возмездной основе» был обеспечен доступ к ним агентов фондов. Прокуроры должны проверить деятельность частных фондов за 2017–2019 годы, а результаты должны быть представлены до 6 сентября.

Согласно заданию, по каждому факту фальсификации документов о переводе пенсионных накоплений должны быть приняты «исчерпывающие меры к установлению фактов дальнейшего вывода» накоплений из НПФ, «в том числе в качестве вознаграждения за посредническую деятельность». Согласно данным ПФР, по результатам переходных кампаний 2017–2018 годов (перевод средств осуществляется в первом квартале следующего года) из ПФР в НПФ поступило 209,2 млрд руб. (в задании указана сумма 203,3 млрд руб.). «Утраченный в связи с этим инвестиционный доход» составил более 45 млрд руб., указывает прокуратура, что соответствует данным Счетной палаты. В ходе кампаний страховщиков сменили 6,5 млн человек, из которых из ПФР ушли 3,4 млн граждан.

На риски фальсификации подаваемых заявлений на перевод пенсионных накоплений или мисселинга со стороны посредников-агентов неоднократно жаловались топ-менеджеры НПФ. В 2017 году по результатам проверки ряда НПФ Счетная палата направила обращение в Генпрокуратуру по аналогичной проблеме. По мнению юристов, длительное время проблема неправомерных переводов замалчивалась заинтересованными сторонами, в том числе и ПФР, ответственного за прием заявлений на такие переводы.

Что касается итогов проверок, то предсказать их трудно. Пересмотр переходных кампаний крайне затруднителен и вряд ли будет реализован. И в результат проверок коснется только некоторых начальников в ПФР и менеджмента ряда НПФ.