Половина банков России столкнулась с оттоком средств населения

Больше половины российских банков за последний год столкнулись с чистым оттоком средств населения. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» этот показатель растет последние несколько лет, и впервые за пять лет превысил 50%.

В целом из российской банковской системы компании и физические лица не забирают деньги: за 2018 год объем средств населения в банках составил 28,6 трлн руб. (рост 6,5% год к году). Это значит, что их средства концентрируются на счетах в крупнейших банках. За последние пять лет темпы прироста средств населения в топ-10 российских банков лишь дважды — в 2016–2017 и 2018–2019 годах — опускались ниже 20%, пишет РБК.

Дефицит привлеченных средств повышает риск банковских дефолтов, и аналитики предсказывают ускорение отзывов лицензий в ближайшие полгода.