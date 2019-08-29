Озвучен объем теневой экономики России

По данным Росстата, размер неучтенной экономики России (теневое и неформальное производство) в 2017 году составил 12,7% ВВП.

ВВП в рыночных ценах в 2017 году составил 92,1 трлн руб. Таким образом, объем ненаблюдаемого сектора можно оценить в 11,7 трлн руб., пишет РБК.



Вместе с тем доля скрытой экономики в ВВП снижается. Например, в 2016 году она оценивалась Росстатом в 13,2% ВВП (11,4 трлн руб.). А вот ее абсолютные объемы в рыночных ценах практически не уменьшаются.

Самая крупная доля скрытого производства — в сфере недвижимости, сельском хозяйстве, торговле и строительстве.

Так, в сфере недвижимости очень распространены неформальные арендные отношения, когда арендодателем не платится НДФЛ, и это порождает огромный теневой рынок.

В сельском хозяйстве и рыболовстве большая доля россиян продолжает заниматься неформальным производством.

«В Западной Европе, Соединенных Штатах никому не придет в голову выращивать картошку для себя, поскольку это экономически необоснованно: ее можно купить в магазине, а деньги надо зарабатывать в другом месте. А в России все сельское население, половина городских жителей выращивают для себя продукты питания», — отметил директор Международного института профессионального статистического образования НИУ ВШЭ Алексей Пономаренко.

В строительстве неофициально используется труд мигрантов, что объясняет высокую долю теневых операций в этом секторе, а в сфере торговли и ремонта распространены незарегистрированные производства, например автомастерские и шиномонтаж