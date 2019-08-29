Теневого банкира посадили на 11 лет за кражу у вкладчиков 37 млрд. рублей

Накануне Замоскворецкий суд приговорил к 11-летнему сроку теневого владельца девяти банков Магомеда Мухиева. Суд признал его виновным в организации отлаженной криминальной схемы по хищению средств вкладчиков, привлекаемых завышенными процентными ставками.

Центром преступной схемы был Анталбанк, откуда деньги вкладчиков выводились уже за границу. Всего таким образом было похищено 37 млрд руб.

Как пишет «Коммерсантъ», выстроенная Магомедом Мухиевым схема была достаточно примитивной — сами банкиры называют ее «пылесосом». Она была построена на активном привлечении средств населения под проценты, которые значительно превышают рыночные.

После того как вкладчик размещал деньги, они под разными предлогами начинали кочевать из одного банка в другой. Таким образом запутывалось их происхождение, после чего средства аккумулировались в Анталбанке. А уже из него, по данным следствия, средства выводились на счета подконтрольных владельцам компаний либо похищались под видом приобретения ценных бумаг, «стоимость которых была искусственно завышена».

Фигурантами дела также были бухгалтер Анталбанка Ирины Ивановой, и шестеро руководителей фирм-однодневок, через которые выводились средства вкладчиков.

Бухгалтеру суд назначил 4 года общего режима за махинации, но освободил ее от наказания, так как этот срок женщина уже отбыла, находясь под домашним арестом. Из шестерых коммерсантов, отмывавших похищенные деньги, 4 года заключения получил только один, остальные отделались условными наказаниями.