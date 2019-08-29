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Россияне стали хуже платить налоги на имущество

За три года задолженность россиян по имущественным налогам выросла на 16% — со 167,8 млрд рублей до 194,3 млрд., следует из отчета Счетной палаты.

Контрольный орган связывает увеличение долгов с недостаточной эффективностью их взыскания.

Лидером по объему перечислений в казну выступает транспортный налог — доходы от него за три года составили 368,8 млрд.

В целом в прошлом году казна получила от имущественных налогов на треть (32%) больше денег, чем в 2016-м, — 238,4 млрд рублей.

В Счетной палате пояснили: налоговые поступления и задолженность по ним могут расти одновременно, потому что статистика неуплаты считается накопленным итогом за все предыдущие годы, а данные по платежам — только за 12 месяцев.

В пресс-службе ФНС «Известиям» пояснили, что часть должников не платит вовремя по объективным или субъективным причинам — недостаток финансов, низкий уровень платежной дисциплины, забывчивость и тому подобное. Поэтому реальный рост задолженности нужно оценивать, сравнивая отношение номинального долга к налогооблагаемой базе. В ФНС подчеркнули, что не видят сейчас негативных тенденций по налоговому долгу. Наоборот, в 2019 году служба добилась наименьшего его прироста за последние пять лет.

 

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