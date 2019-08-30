Срок выдачи документов, подтверждающих статус налогового резидента РФ, будет значительно сокращен

ФНС по согласованию с Минфином подготовила проект приказа, который предусматривает сокращение сроков выдачи документов, подтверждающих статус налогового резидента РФ.

Если заявление о предоставлении документа подается в электронном виде, срок сокращается с 40 дней до 10 дней. В случае подачи заявления на бумажном носителе — до 20 дней. В настоящее время проект приказа ФНС находится на регистрации в Минюсте.

Напомним, в соответствии с положениями статьи 246.2 НК налоговыми резидентами РФ признаются следующие организации:

· российкие организации;

· иностранные организации, признаваемые налоговыми резидентами РФ в соответствии с международным договором РФ по вопросам налогообложения, — для целей применения этого международного договора;

· иностранные организации, местом управления которыми является РФ, если иное не предусмотрено международным договором РФ по вопросам налогообложения;

· иностранные организации, имеющие постоянное местонахождение в иностранном государстве и осуществляющие деятельность в РФ через обособленное подразделение, самостоятельно признавшие себя налоговыми резидентами РФ.

Что касается физлиц, то согласно пункту 2 статьи 207 НК налоговыми резидентами признаются физлица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в РФ не прерывается на периоды его выезда за пределы РФ для краткосрочного (менее 6 месяцев) лечения и обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья.